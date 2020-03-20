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موقف نجم برشلونة من الانتقال للبريمير ليج

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:29 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قامت تقارير صحفية بريطانية، بالكشف عن موقف النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو من العودة الى الدوري الإنجليزي الممتاز، في نهاية الموسم الحالي.

 

ويتواجد كوتينيو حاليا في بايرن ميونيخ على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع خيار الشراء النهائي مقابل 120 مليون يورو، ولكن من المتوقع عودته الى برشلونة.

 

وذكرت صحيفة " ميرور " البريطانية، أن كوتينيو لا يمانع من العودة الى البريميرليج واللعب هناك على سبيل الإعارة الموسم القادم.

 

وتابعت الصحيفة، أن كوتينيو يضع أولوية في العودة الى برشلونة والنجاح مع الفريق، كما أن وجود كيكي سيتين قد يكون مهم لعودته الى الفريق.

 

ولعب كوتينيو في البريميرليج بقميص ليفربول فترة مابين 2013-2018، وارتبط اللاعب بالعودة الى ليفربول، كما أن توتنهام ومانشستر يونايتد مهتمان بضمه.

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