نجم بروسيا دورتموند حائر بشأن مستقبله

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن مصير الإنجليزي جادون سانشو مازال حائرًا بين الاستمرار مع فريقه بروسيا دورتموند لمدة موسم آخر أو الرحيل عن ملعب سيجنال إيدونا بارك والعودة إلى بلاده.





وأفادت صحيفة سبورت بيلد الألمانية بأن النجم الإنجليزي ارتبط مؤخرًا بالإنضمام إلى كبار أندية الدوري الإنجليزي على رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وذلك بسبب تألقه الملحوظ مع أسود الفيستيفاليا في آخر عامين.





وأكدت الصحيفة الألمانية أن نسبة استمرار النجم البالغ من العمر 19 عامًا مع بروسيا دورتموند كبيرة للغاية تحديدًا في ظل الأزمة الراهنة بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء أوروبا.





وكشفت الصحيفة الألمانية بأنه من الصعب على الأندية الإنجليزية إنفاق الكثير من الأموال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب الخسائر المتوقعة لها في حال عدم استكمال بطولة الدوري الإنجليزي بصورته الكاملة.





وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن قيمة سانشو في سوق الانتقالات تقدر بحوالي 130 مليون يورو مما يجعل أمر انضمامه إلى أي نادٍ أوروبي في نهاية الموسم شبه مستحيل وذلك لصعوبة دفع أحد الأندية هذا المبلغ في الوقت الحالي.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أنه بسبب هذه الأزمة تعمل بعض الأندية في الوقت الحالي على التوصل لاتفاق مع موظفيها ولاعبيها من أجل تخفيض رواتبهم مؤقتًا لحين تجلي توابع الوباء العالمي.





وذكرت تقارير صحفية عالمية في الشهر الجاري أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.





وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.





وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.





وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.





ونوهت التقارير الصحفية أنه تم تأجيل بطولات كرة القدم مستمرة في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والإمارات وقطر والسعودية.