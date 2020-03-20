



شهادات البنك الاهلى | طرح شهادة ادخار جديدة في مصر لمدة عام بأعلى فائدة





تصدرت شهادات البنك الاهلى، اليوم الجمعة الموافق 20/3/2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا)، بعد طرح شهادة ادخار جديدة فى مصر لمدة عام بأعلى فائدة تصل لـ15%.





شهادات البنك الاهلى | أعلن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن طرح شهادة ادخار جديدة لمدة عام بأعلى فائدة في مصر 15%، يصرف شهريًا، على أن يبدأ الطرح في يوم الأحد القادم الموافق 22/3/2020.





وتعتبر شهادات البنك الاهلى أعلى فائدة في مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل عام.





وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي يوم الإثنين الماضي، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائي وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.





وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان صادر عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته، إن قرار خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.