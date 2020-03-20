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اليوم.. الأهلي يجتمع مع عاشور وإكرامي لحسم ملف التجديد

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:15 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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تعقد لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، اجتماع مع ثنائي الأهلي شريف إكرامي حارس الفريق وحسام عاشور لاعب وسط الفريق، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.

يأتي اجتماع اللجنة الذي سوف يجري في حضور كلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات للتأكيد علي التقدير الكامل لما قدموه للأهلي علي مدار سنوات طويلة.

ويتم مناقشة التجديد مع حسام عاشور وشريف إكرامي، حيث كانوا نموذجًا للعطاء والإخلاص فضلاً عن سلوكهم المميز الذي يشهد به الجميع داخل وخارج الملعب.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها أمس مع وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، وحصلت على توقيعه وتم تجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين.

فيما اعتذر أحمد فتحي نجم الفريق، عن حضور جلسة أمس بسبب تواجده مع أسرته خارج القاهرة ويعود يوم الأحد المقبل.
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