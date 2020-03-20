إنستجرام تختبر رسائل التدمير الذاتي

كشفت الباحثة التقنية، جين مونشن ونج، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، عن اختبار ميزة رسائل التدمير الذاتي داخل تطبيق إنستجرام التابع لشركة فيسبوك.





وجدت جين مونشن ونج، التي تكتشف ميزات قادمة في الغالب من خلال الهندسة العكسية، أن الميزة مختبئة في رمز التطبيق.





و رد الحساب الرسمي لفريق العلاقات العامة لـ "إنستجرام" على تغريدة جين مونشن ونج، قائلًا أن الميزة قيد الاختبار.





وأوضح فريق العلاقات العامة، نحن نستكشف دائمًا ميزات جديدة لتحسين تجربة المراسلة الخاصة بك، لا تزال هذه الميزة قيد التطوير المبكر ولا يتم اختبارها خارجيًا حتى الآن!



