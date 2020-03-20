وفاة أحد أقارب نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

أعلن أليكس فرنانديز لاعب وسط نادي قادش الإسباني، وشقيق ناتشو مدافع فريق ريال مدريد، عن وفاة أحد أقاربهم بـ فيروس كورونا.

وقال أليكس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا أعيش مثل أي شخص آخر، في وضع غريب، وكل شيء أصبح غريبًا للغاية".

وتابع شقيق نجم ريال مدريد: "لدينا واحد من أفراد عائلتنا أصيب بالفيروس، شخص مُسن وتوفي".

وأكمل: "أنا على اتصال بشكل يومي مع عائلتي، وباستثناء ما حدث لهذا الشخص، فنحن جميعًا في أمان في المنزل".

وأعلنت زارة الصحة الإسبانية، مساء أمس الخميس، أنّ عدد المُصابين بـ كورونا في إسبانيا وصل إلى 17963 شخصًا، وتوفيت 830 حالة.