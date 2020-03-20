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تامر حسني يشارك في تحدي الخير ويتكفل بـ400 أسرة

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:06 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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قرر الفنان تامر حسني قبول المشاركة في تحدي الخير الذى أطلقته حملة رسالة التطوعية فى حملات مساعدة الأسرة الفقيرة، جاءت استجابته بعدما تحدي الفنان عمرو يوسف.


وقال تامر حسني في مقطع فيديو له:"أنا طبعًا بقبل دعوة صديقي الفنان عمرو يوسف وبشكره على الدعوة دي".

وتابع تامر حسني قائلًا :"احنا كلنا عاوزين الناس تقعد في بيوتها عشان نعدي المحنة دي على خير في مصر والعالم العربي،والمفروض الناس كلها تقعد في البيت".

وأضاف تامر حسني قائلًا :" في ناس هتقدر وناس لاء عشان شغلها، فاحنا عاملين الحملة دي عشان خاطركم، إن شاء الله هتكفل بعدد ٤٠٠ أسرة، وأي أفكار هتطلع جديدة هتجمعنا مع بعض إن شاء الله أنا معاكم فيها، بوجه الدعوة الي أحمد أبو هشيمه،محمد صلاح،أحمد السقا، عمرو أديب، وجزاكم الله كل خير".

في سياق آخر،يُعرض لتامر حسني حاليًا بالسينمات فيلم "الفلوس"، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي،إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني،نانسي صلاح،عائشة بن أحمد،محمد سلام، خالد الصاوي،زينة.

والجدير بالذكر أن تامر حسني يقوم حاليًا بتصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، والفيلم من إخراج سارة وفيق، و إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت،قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني،أسما سليمان، حلا شيحا،سوسن بدر،ماجد الكدواني،ومجموعة مميزة من النجوم.
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