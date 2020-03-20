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نسب النجاح ستكون الأعلى.. أستاذ مناهج يعلن مفاجأة بشأن أسئلة الامتحانات

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:54 ص
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طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس: إن الامتحانات بالنسبة للشهادات العامة في موعدها، وسيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وأشار "شحاتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن أسئلة امتحانات الشهادات الرسمية، لن تخرج عن إطار الأسئلة الموجودة في الـ"بوكليت"، معقبا: "الشهادات بتيجي كل سنة من كتاب البوكليت.. لا محتاجين مدرس خصوصي ولا حاجة".

وعن نظام امتحانات سنوات النقل، أوضح أن إجراء مشروع بحثي يعتبر فرصة أن الكبار يساعدوا الصغار، ويتعاونوا سويا، وستكون عملية ممتعة، وأن نسب النجاح هذا العام ستكون أعلى من أي عام.

وفي سياق آخر، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه فيما يتعلق بامتحانات الطلاب في نهاية العام، فستكون كالتالي:

- مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.

- من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.

- الشهادات العامة والدبلومات الفنية.. سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

- الصفين الأول والثاني الثانوي.. سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب

- طلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي.. تم توزيع التابلت للطلاب وسيؤدون الامتحان في نهاية العام إلكترونيًا.
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