9 مليون يورو خسائر متوقعة لريال مدريد وبرشلونة





ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن ناديي برشلونة وريال مدريد بصدد خسارة 9 مليون يورو، وذلك بسبب إلغاء مباراة الكلاسيكو التي كان مقررًا اقامتها بينهما الصيف المقبل في بطولة الكأس الدولية للأبطال في "لاس فيجاس".





وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أنه تتجه النيجة إلي تعليق منافسات بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال والتي كان مقررًا اقامتها في الصيف القادم في سنغافورة والولايات المتحدة، مما يؤدي إلي إلغاء اللقاء الودي بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد في البطولة.





ويأتي الاتجاه إلي تعليق منافسات بطولة كأس الأبطال الودية بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، والذي تسبب في تجميد الأنشطة الرياضية خلال الفترة الحالية، بعد ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات به.





إلغاء مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في بطولة كأس الأبطال الدولية، سوف يكبد الناديين الإسبانيين خسارة مبلغ مالي كبير يقدر بـ 9 مليون يورو.