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التسجيل فى بنك المعرفة المصرى للطلاب ekb.eg وزارة التربية والتعليم (للتعليم عن بعد) Egyptian Knowledge Bank اعرف الطريقة الآن

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:38 ص
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التسجيل فى بنك المعرفة المصرى للطلاب
التسجيل فى بنك المعرفة المصرى للطلاب
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التسجيل فى بنك المعرفة المصرى للطلاب ekb.eg وزارة التربية والتعليم (للتعليم عن بعد) Egyptian Knowledge Bank اعرف الطريقة الآن

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، طريقة التسجيل فى بنك المعرفة المصرى للطلاب التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني Egyptian Knowledge Bank، وذلك عبر رابط تسجيل الدخول على بنك المعرفة المصري "ekb.eg" التعليم عن بعد.

ويمكن للطلاب من خلاله مواصلة المذاكرة ومتابعة المناهج الدراسية عن بعد من المنزل عقب قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت وزارة وزارة التربية والتعليم، أن المعامل التكنولوجية بالمدارس المصرية ستساعد في تجاوز هذه الأزمة سريعًا من خلال رفع شرح المناهج الدراسية على بنك المعرفة المصري.

ومن المقرر أن يضم بنك المعرفة المصري محتويات علمية ودراسية من مؤسسات كبيرة من مختلف دول العالم، كما يحتوي على دوريات علمية معرف عالميًا.

ويتوفر على بنك المعرفة مواد علمية مناسبة لمختلف المراحل التعليمية من "كي جي 1" وحتى الشهادة الثانوية، بالإضافة إلى محتويات علمية تناسب المعلمين، ونقدم لكم في السطور التالية التسجيل فى بنك المعرفة المصرى للطلاب.

طريقة التسجيل فى بنك المعرفة المصرى للطلاب
ونقدم لكم الآن طريقة التسجيل فى بنك المعرفة المصرى للطلاب، ولا يحتاج التسجيل في بنك المعرفة المصرى للطلاب أو المعلمين، وهي كالتالي:

- الدخول على موقع بنك المعرفة المصري عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- قم بالضغط على (تسجيل الدخول)، الموجودة في أعلى يسار الشاشة.

- قم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

- اختيار التعليم الأساسي باللون الأزرق أو (بوابة الطلاب والمعلمين)، ثم النقر على الخطوة التالية.

- تسجيل البيانات المطلوبة: الاسم الأول، الاسم الأخير، البريد الالكتروني، تأكيد البريد الالكتروني، رقم الهاتف، الرقم القومي، تاريخ الميلاد.

- اختيار ما إذا كنت معلم أو طالب مدرسي أو طالب جامعي، ثم املء البيانات المطلوبة، الموجودة أسفل اختيارك.

- الضغط على (لقد أتممت شروط الاستخدام وأوافق عليها).

- وضع المؤشر في مربع (التحقق من النص)، الموجود أسفل الأرقام المفترض إعادة كتابتها.

- الضغط على إرسال.

كما يجب تفعيل الحساب خلال 72 ساعة من تاريخ التسجيل، حتى لا يتم إلغائه تلقائيًا، وذلك عن طريق الدخول على البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به، والضغط على الرابط المرسل من الموقع، للحصول على كلمة السر التي يمكن تسجيل الدخول بها.

ويمكن أيضًا التعرف على كيفية تسجيل الدخول في بنك المعرفة المصري من خلال مشاهدة الفيديو التوضيحي التالي:

بنك المعرفة المصرى بوابة المعلمين
وفي حالة الرغبة في التسجيل في بنك المعرفة المصري كمعلم، ويمكن اتباع نفس الخطوات السابقة، لكن مع مراعاة التحديد على (معلم) بعد تسجيل البيانات المطلوبة في الخطوة الخامسة، ثم ملء الخانات الموجودة أسفل هذا الاختيار، هي:

- الإدارة التعليمية.
- المنطقة.
- اسم المدرسة.
- كود المدرسة (اختياري).
- السنة الدراسية.
- مدرس مادة.

بنك المعرفة المصري الصف الأول الثانوي
كما يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي التسجيل في بنك المعرفة المصري، عن طريق اتباع الخطوات السابقة، على أن يتم اختيار طالب مدرسي بعد تسجيل البيانات المطلوبة في الخطوة الخامسة، ثم ملء البيانات الموجودة أسفل (طالب مدرسي)، هى:

- المحافظة.
- المنطقة.
- اسم المدرسة.
- الضغط على الرقم 10 في السنة الدراسية.

التسجيل فى بنك المعرفة المصرى للطلاب ekb.eg وزارة التربية والتعليم (للتعليم عن بعد) Egyptian Knowledge Bank اعرف الطريقة الآن

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