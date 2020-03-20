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نجم الأهلي: تعاهدنا على تخطي صن داونز بعد انسحاب الزمالك أمامنا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:43 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 كشف محمد مجدي أفشة لاعب فريق الكرة بالأهلي، عن تفاصيل ما حدث في استاد القاهرة بعد إلغاء مباراته أمام الزمالك في الدوري المصري.

 

وكان الزمالك قد تغيب عن مواجهة الأهلي في بطولة الدوري بالمباراة التي كانت مقررة خلال الشهر الماضي.

 

وقال محمد مجدي أفشة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت: "كان لدينا تصميم كلاعبين على تخطي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

 

وأكمل: "تجمعنا في وسط ملعب استاد القاهرة أثناء القمة 119، بعد عدم حضور الزمالك، وتعاهدنا على التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال".

 

وأشار: "أتمنى مواجهة الوداد في نصف النهائي على مباراتين وليس لقاء واحد، أرغب في ملاقاة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا".

 

الأهلي صعد للدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على صن داونز، ليواجه منافسه الوداد المغربي في المباراتين المقررتين بشهر مايو المقبل.

 

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