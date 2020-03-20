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تريزيجيه يركض في شوارع إنجلترا رغم انتشار فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:42 ص
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تريزيجيه
تريزيجيه
علي ماهر حلمي
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نشر لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه جناح نادي استون فيلا الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو له أثناء الركض في شوارع إنجلترا رغم انتشار فيروس كورونا الجديد. 

يذكر أن في الأيام الماضية انتشر فيروس كورونا الجديد في الدول الأوربية حيث قررت رابطة الأندية الانجليزية وقف مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور أسبوعين خوفا من انتشار الفيروس كما تم وقف بطولة الدوري الاسباني و الإيطالي و الألماني والفرنسي الممتاز لأجل غير مسمى مثلما فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وأصيب العديد من الرياضين بهذا الفيروس في إنجلترا مثل مايكل ارتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي بالإضافة إلي ثلاث لاعبين من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وكان لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه قد انضم لصفوف نادي استون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي قاسم باشا التركي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.
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