الخارجية الأمريكية تنصح مواطنيها بالعودة فوراً للبلاد









أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية، المواطنين الأمريكيين بالعودة إلى الولايات المتحدة فورا أو الاستعداد للبقاء في أماكن تواجدهم إينما كانوا، في الوقت الذى أصدرت فيه تحذيراً ضد السفر الدولي.





وفي وقت سابق أمس الخميس، قال مسؤولون أمريكيون، إن "وزارة الخارجية الأمريكية تستعد للإعلان عن وجوب عودة جميع المواطنيين الأمريكيين من الخارج".





كما تخطط الوزارة، لرفع مستوى الإنذار العالمي بشأن السفر إلى المستوى الرابع.





ولم يحدد المسؤلون وقتاً محدداً لأصدار المرسوم ولكنهم قالوا إنه بات وشيكاً.





وذكرت الوزارة، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية أ أمس الخميس، في إيضاح لخطاب الرئيس دونالد ترامب: "إن التقييد سيشمل كل من مر بمنطقة شينجن قبل 15 يوما من موعد دخوله الولايات المتحدة".





ويأتي ذلك عقب خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن فيه إيقاف السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة.





وأكد الرئيس الأمريكي، أن هذا الإجراء أتى بسبب فشل الاتحاد الأوروبي في تقييد السفر من الصين والمناطق المتضررة، وألقى اللوم على الإجراءات الأوروبية لتسببها بـ"ظهور عدد كبير من الحالات التي كان مصدرها أوربا" في الولايات المتحدة.