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تفاصيل عقد وليد سليمان مع الأهلي

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:41 ص
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وليد سليمان
وليد سليمان
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن المقابل المادي الذي سيتقاضاه وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما جدد تعاقده مع النادي لمدة موسمين.

وأعلن الأهلي مساء اليوم الخميس تجديد تعاقده مع وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر لمدة موسمين.

وقال المصدر إن وليد سليمان سيحصل على مقابل مادي يقدر بـ9 مليون جنيه في الموسم، بما يعني أنه سيتقاضى 18 مليون جنيه في الموسمين.

وأضاف المصدر بأن لجنة التخطيط وافقت على طلب اللاعب بتجديد تعاقده لموسمين بدلا من موسم واحد ووقع على العقود.
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