تفاصيل عقد وليد سليمان مع الأهلي

وأعلن الأهلي مساء اليوم الخميس تجديد تعاقده مع وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر لمدة موسمين.





وقال المصدر إن وليد سليمان سيحصل على مقابل مادي يقدر بـ9 مليون جنيه في الموسم، بما يعني أنه سيتقاضى 18 مليون جنيه في الموسمين.





وأضاف المصدر بأن لجنة التخطيط وافقت على طلب اللاعب بتجديد تعاقده لموسمين بدلا من موسم واحد ووقع على العقود.