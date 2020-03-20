Advertisements
Advertisements
Advertisements

كهربا يتحدي أبو تريكة

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:39 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
أعلن اللاعب الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحدي كل من لاعب منتخبنا الوطني السابق والنادي الأهلي محمد أبو تريكة و اللاعب الدولي التونسي ونادي الزمالك فرجاني ساسي بالإضافة إلي لاعبا النادي الأهلي مؤمن زكريا و حسام عاشور والممثل أمير كراره ومحمد حماقي لدعم المتضررين من فيروس كورونا الجديد.

وقال كهربا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" قررت أنا ووالدي نتحدى في الخير ونتكفل بـ50 أسرة من مصابي الكورونا خلال الفترة القادمة في مصر، وأتحدى محمد أبوتريكة ومؤمن زكريا وحسام عاشور وعمرو السولية وفرجاني ساسي وأمير كراره ومحمد حماقي أن شاء الله يتحدوا في الخير".


ويمر العالم الآن بفترة صعبة بعد انتشار فيروس كورونا الجديد مما أدى الي وقف جميع الأنشطة الكروية في أوروبا وأمريكا الجنوبية بالإضافة إلي أفريقيا.

يذكر أن محمود كهربا قد انضم لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي ديبورتيفو ألافيس البرتغالي بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك.

وكان كهربا قد شارك في مباراة الاهلي والزمالك السابقة في بطولة كأس السوبر المصري التي جمعت بين الفريقين في الإمارات ليتم وقفه لآخر الموسم من الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الأحداث التي حدثت في المباراة ليعود الاتحاد المصري لكرة اليوم ويقلص عقوبة لاعب النادي الأهلي الي إيقاف لمدة 10 مباريات بدلا من الإيقاف لآخر الموسم.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. الاتفاق السعودي يحسم موقفه من شراء عقد أزارو بشكل نهائي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ يوم

بشرى سارة من رئيس بنك مصر لأصحاب القروض (فيديو)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل عرض بيراميدز الخرافي لخطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رسمياً.. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من الجمعة

منذ حوالي 11 ساعة

شديد البرودة وأمطار متفرقة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

منذ حوالي 12 ساعة

8 خطوات لتجنب العدوى بفيروس كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. طبيب مناعة يكشف سر نجاح الصين في مواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

منذ حوالي 7 ساعات

"الأوقاف" لـ كبار السن: لا تذهبوا للمساجد في صلاة الجمعة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 16 ساعة

تشبه الـ"فيسبوك".. طارق شوقي يعلن نظام جديد للتعليم "أونلاين"

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

مفاجأة.. طبيب مناعة يكشف سر نجاح الصين في مواجهة كورونا

"الأوقاف" لـ كبار السن: لا تذهبوا للمساجد في صلاة الجمعة

07:31 ص

شديد البرودة وأمطار متفرقة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

07:08 ص

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

01:11 ص

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

09:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status