كهربا يتحدي أبو تريكة

وقال كهربا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" قررت أنا ووالدي نتحدى في الخير ونتكفل بـ50 أسرة من مصابي الكورونا خلال الفترة القادمة في مصر، وأتحدى محمد أبوتريكة ومؤمن زكريا وحسام عاشور وعمرو السولية وفرجاني ساسي وأمير كراره ومحمد حماقي أن شاء الله يتحدوا في الخير".









ويمر العالم الآن بفترة صعبة بعد انتشار فيروس كورونا الجديد مما أدى الي وقف جميع الأنشطة الكروية في أوروبا وأمريكا الجنوبية بالإضافة إلي أفريقيا.





يذكر أن محمود كهربا قد انضم لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي ديبورتيفو ألافيس البرتغالي بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك.





وكان كهربا قد شارك في مباراة الاهلي والزمالك السابقة في بطولة كأس السوبر المصري التي جمعت بين الفريقين في الإمارات ليتم وقفه لآخر الموسم من الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الأحداث التي حدثت في المباراة ليعود الاتحاد المصري لكرة اليوم ويقلص عقوبة لاعب النادي الأهلي الي إيقاف لمدة 10 مباريات بدلا من الإيقاف لآخر الموسم.