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جابرييل مارتينيلي على أبواب الريال

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:36 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع أحد لاعبي فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة النادي لتدعيم الفريق الأول بصفقات قوية استعدادًا للموسم المقبل.


وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع اللاعب البرازيلي جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ويرصد النادي الملكي 70 مليون استرليني لحسم الصفقة بشكل رسمي.


وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن نادي ريال مدريد مستعد للتخلي عن اللاعب داني سيبايوس بشكل نهائي لإقناع أرسنال بالموافقة على انتقال مارتينيلي لقلعة "سانتياجو برنابيو" الصيف القادم.


وسبق وخضع مارتينيلي إلي اختبارات في نادي برشلونة قبل إنضمامه لصفوف أرسنال الصيف الماضي.


ومن المنتظر أن يتحرك نادي ريال مدريد بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة للتفاوض مع إدارة أرسنال بشأن التعاقد مع اللاعب جابرييل مارتينيلي لتدعيم الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.
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