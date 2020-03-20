بول بوجبا يتخذ قرار نهائي بشأن رحيله عن اليوناتيد





فجرت تقارير صحفية مفاجأة بخصوص مستقبل الفرنسي بول بوجبا مع مانشستر يونايتد، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وتوترت العلاقة مؤخرا بين بول بوجبا وإدارة مانشستر يونايتد بسبب التصريحات الهجومية من وكيل اللاعب ضد مسئولي النادي الإنجليزي، مما دفع النجم الفرنسي للتفكير في الرحيل عن صفوف النادي الصيف المقبل.





وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن بوجبا ومانشستر يونايتد يريدان الإنفصال بشكل ودي خلال الميركاتو الصيفي، واشترط مانشستر يونايتد وصول عرض بقيمة 100 مليون استرليني للموافقة على رحيل اللاعب.





وأوضحت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد سوف يستغل الخيار الموجود في عقد اللاعب بتمديد التعاقد لمدة عام للحفاظ على القيمة التسويقية للاعب فقط وليس للإبقاء عليه داخل النادي.