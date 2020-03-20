تراجع اتحاد الكرة.. تطورات عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك

قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المصري برئاسة عادل الشوربجي قبول تظلم أندية الأهلي والزمالك على عقوبات لجنة الانضباط التي جاءت على ضوء أحداث مباراة السوبر المصري الأخيرة بالإمارات.





قرارات لجنة الانضباط ضد الأهلي والزمالك

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت عدة قرارات صارمة بشأن الأحداث التي نشبت عقب مباراة السوبر المصري الأخيرة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت بدولة الإمارات وفاز بها الفارس الأبيض حيث جاءت سلسلة عقوبات اللجنة كالتالي:-





- إيقاف كل من : محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه

- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

- منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.





لجنة الاستئناف تقرر قبول تظلم الأهلي والزمالك

قرارات لجنة الانضباط في فبراير الماضي أثارت غضب مسئولي الأهلي والزمالك وهوا ما دفعهم لتقديم تظلم للجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم حيث قبلت اللجنة برئاسة المستشار عادل الشوربجي وقررت الآتي:-





- تقليص عقوبة محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور إلي الإيقاف 10 مباريات لكل منهما.





- كما قررت تعديل العقوبة الصادرة بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر، بالإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.