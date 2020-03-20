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عمرو يوسف يتكفل بـ 100أسرة ويتحدى أمير كرارة وتامر حسني وأصالة وميدو

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:32 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشر الفنان "عمرو يوسف" فيديو لة أعلن فية قبولة لتحدي شيكو وأمير طعيمة في مبادرة تحدي الخير التي أطلقتها جمعية رسالة لمساعدة الأسر المتضررة من "فيرس كورونا" بسبب المكوث في المنزل وذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام "

قال" عمرو خلال الفيديو "القاعدة في البيت هي حاجة صح جداً علشان فيرس كورونا ما ينتشرش لكن القاعدة في البيت صعبة علي ناس كتير علشان أكل عيشهم.

وتابع "يوسف "قائلاً" سعيد بالمبادرة اللي عملتها جمعية رسالة وقبلت تحدي شيكو وأمير طعيمة وهحاول باذن الله إني اتكفل ب100 أسرة الشهر دا وبختار للتحدي يسرا وأصاله وتامر حسني وأحمد حسام ميدو وأمير كراراة.

جدير بالذكر أن كل من شيكو وأمير طعيمة قاموا بتحدي عمرو يوسف، ورد شيكو قائلاً: "بتعلي عليا يا عمور إن شاء الله ربنا يكتبلنا الخير يا حبيبي" في حين استجاب هند صبري وقامت بالتعليق علي الفيديو بإيموشن "صقفة "


يشار إلي أن الفنانة "مني ذكي" شاركت أيضاً في تحدي الخير وقالت خلال مقطع فيديو نشرتة على "إنستجرام "أتمنى أن يحافظ الجميع على أنفسهم وأسرتهم، للأسف فى أسر كثيرة تعتمد على الدخل اليومى ومش هيقدروا ينزلوا شغلهم وإحنا لازم نكون فى بيوتنا، وأنا بشكر جمعية رسالة على هذه المبادرة، وأنا أعلن أنى هدعم 80 أسرة وبتحدى أحمد حلمى وكريم عبد العزيز ومنة شلبى إنهم يدعموا أسر من دخلهم".
عمرو يوسف يتكفل بـ 100أسرة ويتحدى أمير كرارة وتامر حسني وأصالة وميدو
عمرو يوسف يتكفل بـ 100أسرة ويتحدى أمير كرارة وتامر حسني وأصالة وميدو
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