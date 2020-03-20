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"يارب ألطف بينا".. أحمد زاهر ودنيا عبدالعزيز ورجينا من كواليس "البرنس"

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:15 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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شارك الفنان أحمد زاهر، متابعيه على صفحته الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستجرام" صور تجمعه بالنجمتان روجينا ودنيا عبدالعزيز وذلك من كواليس مسلسل البرنس من بطولة الفنان محمد رمضان والذي يواصلون تصويره من أجل عرضه في شهر رمضان المقبل.

وعلق أحمد زاهر، على الصورة قائلًا: "أنا و روجينا و دنيا عبدالعزيز من كواليس مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج سينيرجي يا رب النجاح المبهر من عندك يارب و الطف بينا و نجي كل شعوب الأرض من الوباء اللهم أمين.

البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب
"يارب ألطف بينا".. أحمد زاهر ودنيا عبدالعزيز ورجينا من كواليس "البرنس"
"يارب ألطف بينا".. أحمد زاهر ودنيا عبدالعزيز ورجينا من كواليس "البرنس"
"يارب ألطف بينا".. أحمد زاهر ودنيا عبدالعزيز ورجينا من كواليس "البرنس"
"يارب ألطف بينا".. أحمد زاهر ودنيا عبدالعزيز ورجينا من كواليس "البرنس"
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