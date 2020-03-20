بسبب كورونا.. "كونميبول" يطالب بتأجيل تصفيات كأس العالم 2022

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" في بيان إنه طلب من الاتحاد الدولي "فيفا" الموافقة على انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 في سبتمبر .

وكان من المفترض أن تنطلق التصفيات، التي تقام بنظام الذهاب والعودة بين العشرة منتخبات في القارة، الأسبوع المقبل لكنها تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى البطولة تلقائياً، فيما يخوض صاحب المركز الخامس التصفيات العالمية.