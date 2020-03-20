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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-3-2020

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:59 ص
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أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-3 2020، حيث يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 29 جنيها للكيلو من المزرعة، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32-35جنيها للكيلو حسب المنطقة.
 
وسجل كيلو الفراخ البلدى 43 جنيهًا، و40 جنيهًا للساسو، و45 للرومى، و45 للبط، و35 للأوراك، 60 للبانيه، وتراوح سعر الكتكوت بين 14-15 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض 29 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 33-35 جنيها.



قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن رصيدها من كميات الدواجن المجمد 17.779 مليون طن (رصيد حالي + كميات متعاقد عليها، تكفي لمدة 11.9 شهرا .

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".
 
وأشار إلي أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر .
 
وأكد رئيس الشعبة على أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع إنتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل . 


وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه لا توجد أي انخفاض في المعروض من الدواجن بالسوق المصري، وذلك على الرغم من أن هناك مزارع تعرضت لازمات خلال اليومين الماضيين نتيجة موجة الأمطار الأخيرة ولكن هذا لم يؤثر على المعروض بالسوق .

ولفت إلى أن الإنتاج المحلي يلبى احتياجات السوق هو الانخفاض الذي شهدته أسعار الدواجن بانخفاضها جنيهين في الكيلو، مشيرا إلى ضرَورة أن يطمئن المواطنين من توفر جميع أصناف الدواجن حتى شهر رمضان المبارك .
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