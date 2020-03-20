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الصحة الكويتية: شفاء 4 مصابين بفيرس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:42 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الجمعة، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات الأربع من الفيروس، وجميعهم مواطنون كويتيون.

وأشار إلى أنه سيتم نقل الحالات الأربع إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الخميس، شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت.​

هذا وكانت قد قررت الكويت تمديد فترة تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة حتى 4 أغسطس المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي – في مؤتمر صحفي، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكويتي، والتي عقدت مساء أمس الخميس، أن الفترة المتبقية من العام الدراسي، ستكون بداية من أغسطس المقبل، وستكون تكميلية، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد في ديسمبر المقبل.

 وأكد الوزير، أن إنهاء العام الدراسي الجاري مبكرا كما طالب البعض، يعد ظلما للطلبة، ولن يحقق مبدأ تكافؤ الفرض، لافتا إلى أنه بالنسبة لقضية رسوم المدارس الخاصة، فسيتم الحوار فيها لاحقا.

 

وفيما يتعلق بالمدرسين المقيمين، أوضح وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي، أنه سيسمح للمدرسين المقيمين بالعودة إلى أوطانهم، مع ضمان كامل حقوقهم المادية والمعنوية.
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