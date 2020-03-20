"المغاربة كلهم أيد واحدة".. سعد لمجرد يتكفل بالعديد من الأسر لمواجهة "كورونا"

شارك المطرب المغربي سعد لمجرد، متابعيه على صفتحه الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، من أجل دعم مبادرة "خليك بالبيت"، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.





وعلق "لمجرد" قائلًا: "هادي حرب ضد الفيروس.. واليوم قبل من غذا خاص المقاومة ديال المغاربة تكون ضد الفيروس فقط و ماشي ضد مستلزمات العيش اليومية... كلشي خاصّو يجلس فدارو وبالو هاني...بلا مايخرج يقلّب على ما يأكل و باش يدًّاوا...بغينا نقولو لهاد الناس حنا معاكم ومانسيناكمش.





وأستكمل "لمجرد" كلامه بهشتاج" #المغاربة_كلهم_عائلة_وحدة"، ‎بدوري كانشارك مع خوتي الفناير فمبدارة التكافل و التضامن "المادي" مع المغاربة لي محتاجين ليا و ليك يا #مغربي_أصيل #يا_مقاوم #يا_بطل ... ابتداءاً من اليوم غادي نتكفل بعدد من العائلات حتى دّوز هاد الأزمة بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ مالي في صندوق مكافحة تداعيات كورونا المؤسس بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله... دير بحالي ! نعيشو جميع دابا باش مانموتوش غذا !.





وانهالت الكثير من التعليقات عبر الفيديو من أجل تشجيعه على هذه المبادرة ومنها" الله يجزيك الخير، الله يحفظك".