نتفليكس تقرر أخيرًا وقف تصوير مسلسل The Crown







وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميلأ، فن شبكة نتفليكس قررت اخيرا وقف تصوير المسلسل ومنح الممثلين عطلة طويلة لحين انتهاء ازمة كورونا، في ظل تفشي المرض.



وقالت الصحيفة أن المسلسل كان قد تم تصوير أغلب مشاهده الرئيسية، ولم يبقى سوى مشاهد فرعية يمكن تصويرها بعد نهاية الأزمة.



ويشارك في بطولة المسلسل النجمة أوليفيا كولمان والنجم هيلينا بونهام، وهو يحكي قصة حياة الملكة إٌليزابيث منذ تسلمها الحكم كملة لبريطانيا.



رغم وقف العمل بكافة الاعمال السينمائية والتليفزيونية بأوروبا والعالم، كان مسلسل التاج الذي تنتجه شبكة نتفليكس مستمرا في تصويره خلال الاسابيع الماضية.