توم كروز يرفض استخدام تقنيات جرافيك متقدمة في تصوير فيلمه الجديد Top Gun



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم قد تأجل طرحه بصالات العرض كما هو الحال مع العديد من أفلام هوليوود التي أجل طرحها بسبب تفشي فيروس كورونا.



ورغم ذلك كشفت الصحيفة عن بعض اسرار الفيلم الجديد، حيث قالت أن توم كروز رفض استخدام تقنية الجرافيك cgi المتطورة في تصوير مشاهد التحليق بالطائرات الحربية.



ما يعني أن كافة المشاركين في مشاهد تحليق الطائرات كانو جميعا خبراء بهذا المجال ويمتلكون القدرة على قيادة الطائرات في سرعتها القصوى.



يستعد النجم توم كروز لطرح الجزء الجديد لفيلمه الشهير Top Gun s الذي كان قد طرح بصالات العرض الأمريكية جزءه الأول في فترة الثمانينيات.