ماثيو ماكونهي يدعو العالم للاتحاد في مواجهة كورونا



ونقلت صحيفة ديلي ميل مقطع الفيديو الذي طالب ماثيو متابعيه من خلال الاتحاد بجميع انحاء العالم ضد فيروس كورونا وتعوية الآخرين بخطورته.



وطالب ماثيو متابعيه بالتزام البقاء بالمنزل في ظل تفشي كورونا، وعدم التجوال او اقامة الحفلات والابتعاد عن اي تجمعات قد تؤدي لاصابتهم بالوباء.



ويأتي فيديو ماثيو ضمن حملة موسعة من جانب نجوم ونجمات هوليوود لتوعية الملايين حول خطور فيروس كورونا المستجد.



نشر النجم ماثيو ماكونهي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، الهدف منه التوعية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.