بريتني سبيرز تناشد متابعيها لدعم بعضهم البعض في ظل أزمة "كورونا"



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن بيرتني سبيرز طالبت متابعيها برفع معنويات بعضهم البعض والامتناع عن نشر الشائعات بخصوص الفيورس.



كما طالبت بيرتني متابعيها الالتزام بالبقاء في المنزل قدر الامكان للحد من انتشار الفيورس، ضمن حملة توعية دشنها نجوم ونجمات هوليوود.



وكان أحدث المنضمين لقائمة المصابين بفيروس كورونا كل من النجم إدريس البا ونجم صراع العروش كريستوفر هيفجو.



نشرت المغنية الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع أنستجرام، تناشد من خلالها متابعيها للاتحاد في مواجهة ازمة فيروس كورونا.