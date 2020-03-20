تعليقات مثيرة للجدل من شقيقة توم هانكس حول إصابة الأخير بكورونا



ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات لشقيقة هانكس، وتدعى ساندرا هانكس، قالت بها أنه من الوارد أن يصاب توم بالفيروس هو مجرد ممثل وليس اله.



وجاء ضمن تصريحاتها اعتراف بأن توم هانكس ليس بأفضل حال ولكن وضعه الصحي ليس خطير كما يظن البعض.



وكان قد غادر النجم توم هانكس وزوجته الحجر الصحي، بعد خمسة ايام من بقائهما بالمستشفى بأستراليا بعد اعلان اصابتهما بكورونا.



في ظل دعوات العالم المحب لسينما هوليوود بالشفاء العاجل للنجم توم هانكس وزوجته بعد إصابتهما بفيروس كورونا، كان لشقيقة هانكس تعليقات مثيرة للجدل حول الأمر.