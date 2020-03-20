نجمة "صراع العروش" تعلن إصابتها بكورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن فارما، أعلنت عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع انستجرا اصابتها بالوباء المنتشر حاليا بجميع انحاء العالم وتأثرت به العديد من الدول الأوروبية.



وقالت الصحيفة أن فارما اكتشفت اصابتها بالفيروس، بعد قيامها ببروفات لمسرحيتها التي تعرض بنلدن، بعنوان "سيجول".



ويشارك في بطولة المسرحية نجمة صراع العروش الكبيرة إيمليا كلارك، ما يثير المخاوف حول تعرض طاقم عمل التمثيل بالمسريحة للخطر بالاصابة.



انضمت الممثلة البريطانية انداريا فارما، البالغة من العمر 46 عام لقائمة المعلن اصابتهم بفيروس كورونا المستجد من بين نجوم ونجمات السينما حول العالم.