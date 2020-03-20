سر تخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور

قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، إن قرار لجنة الانضباط بشأن عقوبة إيقاف محمود كهربا، صانع ألعاب الأهلي، لم يكن خاطئا.

وتابع الشوربجي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج البريمو، المُذاع عبر قناة TEN، اليوم: "قرار لجنة الانضباط بإيقاف كهربا لنهاية الموسم، ليس خاطئا ولكن كان تحديدًا أكثر للقرار".

وأكمل: "لجنة الانضباط لم تخطىء في قرارها، لأنها وقعت الإيقاف لنهاية الموسم، وأنا قمت بتحديدها لا أكثر، وإمام عاشور نفس الأمر، وإداري الزمالك كان حصل على إيقاف لنهاية الموسم وحددنا العقوبة 12 مباراة".

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق، الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري، لتتخذ قرارات، أبرزها تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور، بجعل الإيقاف 10 مباريات فقط لكل منهما بدلاً من نهاية الموسم.