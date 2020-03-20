شيخ الأزهر يوجه بإنشاء منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي ويلغي امتحانات النقل

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تكليفًا لقطاع المعاهد الأزهرية، بالتعاون مع بوابة الأزهر الإلكترونية والمركز الإعلامي للأزهر، بضرورة منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي.





بوابة الأزهر





وتضم منصة الأزهر الإلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي، مجموعة من الفيديوهات التعليمية لجميع المراحل الدراسية، على خطى وزارة التربية والتعليم، التي أطلقت منصة edmodo التعليمية لتسهيل التواصل بين المعلمين والطلاب، في خطوة احترازية ضمن عدد من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".





التعلم عن بعد والأزهر





وكلف شيخ الأزهر، بإعداد بنك أسئلة للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر، ونماذج تفاعلية تتيح للمعلمين التواصل مع طلابهم بشكل سهل وفوري، وتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد" بأعلى كفاءة ممكنة، في ظل أزمة كورونا المستجد.





الفيديوهات والشروحات على بوابة الأزهر





من جانبه، أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، قاما بإعداد وتسجيل فيديوهات شرح مبسطة لجميع المناهج العربية والشرعية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتم إتاحتها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى جميع المواد المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية.





لينك بوابة الأزهر





وتابع عباس: "يمكن لجميع الطلاب الإفادة منها من خلال بنك المعرفة المصري، وتضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والاطلاع عليها، بالضغط هنا .





رابط الحصول على المناهج الشرعية





وفيما يتعلق بالفيديوهات التعليمية للمناهج الشرعية والعربية، يمكن للطلاب والطالبات الدخول إليها من هنا.





وقال الشيخ صالح عباس، إالأزهر الشريف سوف يتبع نفس الإجراءات الطارئة التي أعنتها وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على أن تتضمن الآتي:





- مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي





سيقوم معلمو الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، وتقع المسئولية على أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.





- من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل)





إلغاء امتحانات الطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.





- الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية





إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.





موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني الأزهر





واختتم الشيخ صالح عباس، بأن الاثنين القادم سيتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وكيفيتها لطلاب الأزهر الشريف، ومناقشة شؤون المعاهد النموذجية والخاصة ذات المصروفات، مهيبًا بأبنائه الطلاب متابعة المناهج الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية والمنشورة على بوابة الأزهر الإلكترونية، مع الاستعانة بما تقدمه وزارة التربية والتعليم للطلاب في المواد المشترك، لتحصيل كافة المواد وعدم ترك أي شيء.



