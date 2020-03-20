بسبب "كورونا".. الصين تحقق رقماً قياسياً جديداً









نجحت الصين، في عدم تسجيل أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، في حين ارتفع عدد الإصابات اليومية بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد، ليبلغ مستوى قياسياً جديداً.





وأعلنت لجنة الصحة الوطنية، إنها سجلت 39 إصابة مؤكدة جديدة أمس الخميس، جميعها لوافدين قدموا إلى البلاد.





وقالت السلطات الصحية اليوم الجمعة، إن بين الإصابات الجديدة بين الوافدين 14 في غوانغدونغ، و8 في شنغهاي، و6 في بكين.





ولم تشهد مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي، وبؤرة الوباء، أي حالات جديدة لليوم الثاني.





وذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين إلى 80967.





وبلغ عدد الوفيات بالفيروس 3248 حتى نهاية يوم الخميس، بزيادة 3 حالات عن اليوم السابق.



