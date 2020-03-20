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رابط سريع ومباشر للدخول إلى منصة التعلم عن بعد "edmodo"

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:21 ص
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edmodo
edmodo
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 تحرص وزارة التربية والتعليم المصرية، على حماية الطلاب والمعلمين من خطر انتشار "كورونا"، ولمساعدتهم على المكوث في المنازل، دون الإضرار بمستقبلهم، وتسهيل العملية التعليمية، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية "edmodo".

منصة edmodo

وزاد بحث الطلاب والمعلمين على "edmodo" فور إعلان الوزارة عن إطلاقها، من أجل معرفة كيفية الدخول، والاستخدام، وماذا يمكن للعاملين بالمنظومة التعليمية، الاستفادة من المنصة في التحصيل والجمع وكذلك في حال الامتحان إذا استدعت الضرورة.

سهولة استخدام edmodo

وكانت قد أعلنت التربية والتعليم المصرية، عن توفير منصة "edmodo" لتسهيل التواصل بين الطلاب والمعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة التي سيمكث فيها الطلاب والمعلمين في المنزل، في الإجراء الوقائي المتخذ، لمواجهة "كورونا".

لينك مباشر وسريع

وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة الخدمات وتلبية اهتمامات قرائنا ومتابعينا الكرام، نوفر لكم لينك مباشر ورسمي للدخول مباشرة إلى منصة "edmodo" بضغطة واحدة هنا.

منصة edmodo ومورونا

وعن المنصة، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أهمية edmodo في  توفير التواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع قرارات الوزراء للحد من انتشار "كورونا"، والعمل على حماية الطلاب والمعلمين.

إدارة  edmodo

ويدير الحوار على "edmodo" المعلمون، وسيضع المعلم للطلاب ملفات تعليمية يقوم بتحميلها سواء كانت هذه الملفات عبارة عن كلام مكتوب او فيديو وسيترك الامر لابداع المعلم في هذه الحالة، بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم، على أن تدار من المنزل او من المدرسة ، وستكون الوزارة رقيبة على ما يحدث على هذه المنصة و سترسل رسائل للطلاب والمعلمين.


اضغط على "edmodo".

 

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الكلمات المفتاحية

منصة edmodo التعليمية بوابة الفجر التعلم عن بعد EDMODO

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