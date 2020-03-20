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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 20-3-2020 بسوق العبور

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:06 ص
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أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات
الفجر الاقتصادي
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أسعار الخضراوات

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بنحو يتراوح ما بين جنيه وجنيهان، مع زيادة الطلب بسبب تكالب المواطنين على شراء السلع من أجل التخزين خلال فترة العمل من المنزل والأجازة الاستثنائية لمجابهة فيروس كورونا، ليتراوح سعر الخيار  8 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر البصل الجديد 6 جنيهًا 

سعر البطاطس 5.5 جنيهًا

سعر الكوسة 6 جنيهًا 

سعر الفاصوليا 16 جنيها

سعر الطماطم 7 جنيه

سعر الفلفل الرومي 13 جنيها

سعر البصل الأحمر 11 جنيها

سعر الثوم  ما بين 8 إلى 11 جنيها
 
البصل الأبيض سجل 9 جنيه

سعر البسلة 8.5 جنيها

سعر الباذنجان العروس 10 جنيها

سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهًا

سعر الجزر 5.5 جنيها

سعر الفلفل الألوان 30 جنيها

الملوخية 10 جنيهًا

سعر السبانخ 10 جنيها

سعر ورق العنب 50 جنيها

سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة

سعر البروكلي 10 جنيهات

سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة

سعر الليمون 12 جنيهات


أسعار الفاكهة:

سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها

البرتقال أبوسرة 10 جنيه

سعر التفاح الأحمر 25 جنيها

سعر الرمان 15 جنيها

سعر التفاح الأخضر 22 جنيها

سعر الكانتالوب 10 جنيها

سعر الجوافة 12 جنيها 

سعر العنب أسود – أخضر 20 جنيها 

سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 8.5 جنيه


وسبق أن قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس أمناء سوق العبور للجملة، إنه لا صحة لما يتداول البعض بشأن غلق سوق العبور 3 أيام من أجل عمليات التعقيم، مشيرا إلى أنه لم يصل إلى تجار سوق العبور حتى الآن آى بيان أو منشور من الجهات الرسمية تفيد بذلك.


أكد النجيب في تصريحات صحفية، أن هذه الشائعات المغرضة تهدف إلى عرقلة جهود الدولة فى تخطى تلك المرحلة الاستثنائية وتهدف إلى تهافت الناس على البضائع والسلع حتى ترفع اسعارها نتيجة الإقبال عليها، موجها حديثه للمواطنين بأن قطاع الخضروات والفاكهة مستقر وأسعاره مستقرة بالأسواق وأنه لاخوف من اختفاء آى صنف، قائلا: "لو عرفنا أن فيه صنف ناقص فى منطقة أو تاجر يستغل الظروف ويرفع الأسعار نحن كتجار فى سوق العبور على استعداد لان نذهب إلى تلك المناطق ونبيع هناك بسعر الجملة.. مطالبا المواطنين بالاطمئنان حيث أن جميع الأصناف متاحة بالسوق ولا توجد آى أزمة فى الخضروات والفاكهة". 

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