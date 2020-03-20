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حيلة جديد من باريس لمنع مبابي من الانتقال لريال مدريد

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:32 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ذكرت صحيفة (سبورت) الإسبانية أن باريس سان جيرمان يحاول إغراء نجمه الفرنسي كيليان مبابي بمنحه راتب فلكي لإقناعه بتجديد عقده.

 

وينتهي عقد بطل كأس العالم مع بي إس جي في صيف 2022، وذُكر على نطاق واسع أن التعاقد معه يُمثل الأولوية لنادي ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل، خاصة وأن اللاعب يحلم أيضًا بارتداء القميص الأبيض الشهير.

 

وتُشير صحيفة سبورت إلى أن باريس سان جيرمان يغريه بمنحه راتب سنوي بقيمة 60 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز أخرى لتجديد عقده حتى 2024، وبذلك يمكن أن يكون اللاعب الأعلى أجرًا في العالم حال وقع.

 

ويُعد الراتب المذكور أكبر مما يتقاضاه نجمىّ برشلونة ويوفنتوس، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى زميله في نادي العاصمة الفرنسية، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

 

وتوضح صحيفة سبورت أن مبابي لا يزال رغم ذلك غير منجذب لفكرة التجديد كونه يريد أن يتواجد في مشروعًا رياضيًا أفضل يساعده على الحصول على الكرة الذهبية، لذلك يود خوض تجربة خارج الدوري الفرنسي.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعتقد فيه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن باريس سان جيرمان سيبيع صاحب الـ21 عامًا بحلول صيف 2021 إذا لم يوافق على تجديد عقده، وذلك تجنبًا لخسارته مجانًا بعد ذلك.

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