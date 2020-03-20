تفاصيل عرض بيراميدز الخرافي لخطف نجم الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي نجم الأهلي، عن العرض الذي تقدم به نادي بيراميدز خلال الفترة الحالية لضم الظهير الأيمن لـ النادي الأهلي.

وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية: "أحمد فتحي لديه الرغبة في التجديد مع الأهلي، والزمالك لم يتفاوض معه، وعرض بيراميدز يصل 3 أضعاف المعروض عليه من الأهلي تقريبًا".

وتابع: "لا أعرف الرقم المعروض من النادي الأهلي على أحمد فتحي، أشياء بسيطة فقط هي التي تفصل التعاقد، ولا أعتقد أن يتكرر سيناريو عبد الله السعيد مع أحمد فتحي".

وأكمل: "لا يوجد خلاف بين أحمد فتحي والأهلي بشأن التجديد".

وعن تأجيل جلسة تجديد تعاقد الأهلي مع أحمد فتحي بسبب سفره، قال:"سنجلس يوم الأحد المقبل، اليوم كانت جلسة وليد سليمان فقط، وانتهت بالتعاقد".

وواصل: "تجديد عقد وليد سليمان استغرق ساعة ونصف تقريبًا".