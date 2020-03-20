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تفاصيل عرض بيراميدز الخرافي لخطف نجم الأهلي

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:04 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي نجم الأهلي، عن العرض الذي تقدم به نادي بيراميدز خلال الفترة الحالية لضم الظهير الأيمن لـ النادي الأهلي.

 

وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية: "أحمد فتحي لديه الرغبة في التجديد مع الأهلي، والزمالك لم يتفاوض معه، وعرض بيراميدز يصل 3 أضعاف المعروض عليه من الأهلي تقريبًا".

 

وتابع: "لا أعرف الرقم المعروض من النادي الأهلي على أحمد فتحي، أشياء بسيطة فقط هي التي تفصل التعاقد، ولا أعتقد أن يتكرر سيناريو عبد الله السعيد مع أحمد فتحي".

 

وأكمل: "لا يوجد خلاف بين أحمد فتحي والأهلي بشأن التجديد".

 

وعن تأجيل جلسة تجديد تعاقد الأهلي مع أحمد فتحي بسبب سفره، قال:"سنجلس يوم الأحد المقبل، اليوم كانت جلسة وليد سليمان فقط، وانتهت بالتعاقد".

 

وواصل: "تجديد عقد وليد سليمان استغرق ساعة ونصف تقريبًا".

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