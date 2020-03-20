كل ما تريد معرفته عن منصة "edmodo" التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم للتواصل بين الطلاب والمعلمين

أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية، منصة "edmodo" لتوفير التواصل بين الطلاب والمعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة التي سيمكث فيها الطلاب والمعلمين في المنزل، في الإجراء الوقائي المتخذ، لمواجهة "كورونا".





توفير منصة edmodo





وبدوره، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: "تم توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة"، وتماشيًا مع قرارات الوزراء للحد من انتشار "كورونا"، والعمل على حماية الطلاب والمعلمين.





أهمية edmodo





وتساعد منصة "edmodo" ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، حسبما قال شوقي.





أهداف المنصة





وأوضح شوقي، أن منصة "edmodo" تهدف إلى متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online





ما سيتم على edmodo





وتابع وزير التربية والتعليم: "سيتم على هذه المنصة رفع كل الحصص الخاصة بجميع الفصول الموجودة في المدرسة ، ويمكن دعوة اولياء الامور لأن يراقبوا الفصل إن ارادوا".





استخدام منصة edmodo





واستطرد: "هذه المنصة سهلة الاستخدام ، سيكون فيها الواجبات و الامتحانات والتصويت على اي موضوع ، كما سيتاح عليها امكانية التواصل بين الطلاب والمعلمين والطلاب و زملاءهم تماما مثل موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" .





إدارة المنصة





ويتولى المعلم عملية ادارة الحوار على "edmodo"، وسيضع المعلم للطلاب ملفات تعليمية يقوم بتحميلها سواء كانت هذه الملفات عبارة عن كلام مكتوب او فيديو وسيترك الامر لابداع المعلم في هذه الحالة، بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم.





من أين ستدار edmodo





ويدير المعلمون "edmodo" من المنزل او من المدرسة ، وستكون الوزارة رقيبة على ما يحدث على هذه المنصة و سترسل رسائل للطلاب والمعلمين.





مجتمع edmodo





وأتم شوقي، بأن منصة "edmodo" ستجمع شمل مجتمع التربية والتعليم كله (طلبة و اولياء امور ومعلمين) في مكان واحد وهذا يحدث لأول مرة، موضحًا "كل واحد هايلاقي المعلم بتاعه وهايلاقي زمايله وهايعمل معاهم مشاريع تعليمية ناجحة ".





رابط مباشر للدخول





وللدخول مباشرة إلى منصة "edmodo" التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، كل ما عليكم فقط هو الضغط هنا .



