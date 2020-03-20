إلغاء مسابقة "Eurovision - 2020" بسبب فيروس "كورونا"

أكد مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي ЕВС في جينيف إلغاء مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية الأوروبية التي كان يفترض أن تقام في روتردام الهولندية في 12 – 16 مايو المقبل.

وأعربت المنظمة في بيان نشره موقعها الإلكتروني عن آسفها العميق بشأن إلغاء المسابقة فقالت إن القرار بهذا الشأن كان صعبا، لكنه مبرر بأوضاع غامضة متعلقة بمستقبل انتشار COVID-19 في العالم.

وآخذا بعين الاعتبار كل تلك الأمور فإن منظمة ЕВС قررت عدم إقامة مسابقة "يوروفيجن" حتى في حال غياب المشاهدين عنها.

وأكد منظمو المسابقة أن الحديث لا يدور عن تأجيلها بل يدور عن إلغائها التام عام 2020. وأشاروا إلى أن روتردام ستبقى مدينة مستضيفتها العام المقبل.

يذكر أن روسيا رشحت فرقة Little Big للمشاركة في مسابقة "يوروفيجن – 2020" الأوروبية.