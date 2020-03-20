Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلغاء مسابقة "Eurovision - 2020" بسبب فيروس "كورونا"

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أكد مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي ЕВС في جينيف إلغاء مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية الأوروبية التي كان يفترض أن تقام في روتردام الهولندية في 12 – 16 مايو المقبل.

وأعربت المنظمة في بيان نشره موقعها الإلكتروني عن آسفها العميق بشأن إلغاء المسابقة فقالت إن القرار بهذا الشأن كان صعبا، لكنه مبرر بأوضاع غامضة متعلقة بمستقبل انتشار COVID-19 في العالم.

وآخذا بعين الاعتبار كل تلك الأمور فإن منظمة ЕВС قررت عدم إقامة مسابقة "يوروفيجن" حتى في حال غياب المشاهدين عنها.

وأكد منظمو المسابقة أن الحديث لا يدور عن تأجيلها بل يدور عن إلغائها التام عام 2020. وأشاروا إلى أن روتردام ستبقى مدينة مستضيفتها العام المقبل.

يذكر أن روسيا رشحت فرقة Little Big للمشاركة في مسابقة "يوروفيجن – 2020" الأوروبية.

Advertisements

أخبار تهمك

"الأوقاف" لـ كبار السن: لا تذهبوا للمساجد في صلاة الجمعة

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. الاتفاق السعودي يحسم موقفه من شراء عقد أزارو بشكل نهائي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

منذ حوالي 5 ساعات

8 خطوات لتجنب العدوى بفيروس كورونا.. تعرف عليها

منذ ساعتين

شديد البرودة وأمطار متفرقة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عرض بيراميدز الخرافي لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

منذ حوالي 11 ساعة

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

رسمياً.. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من الجمعة

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات الحالة الصحية لأول فنانة عربية تصاب بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تشبه الـ"فيسبوك".. طارق شوقي يعلن نظام جديد للتعليم "أونلاين"

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:31 ص

"الأوقاف" لـ كبار السن: لا تذهبوا للمساجد في صلاة الجمعة

شديد البرودة وأمطار متفرقة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

07:08 ص

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

01:11 ص

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

09:58 م

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

03:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status