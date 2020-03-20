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عاجل.. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:39 ص
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بوابة الفجر
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توجه والد محمد الموسى المعروف إعلاميا بقتيل فيلا الفنانة نانس عجرم،  بالشكرالمحامية السورية رهاب بيطار، محامية نجله  لتعاونها في القضية، معلنا من جانبه عزلها من قضية 

قرار والد القتيل أدهش المتابعين، خاصة وأن بيطار كانت من أكثر الشخصيات التي حاولت المساعدة في القضية ونقل جثمان محمد الموسى إلى سوريا، والتقدم بطلب لإعادة تشريح جثته في سوريا، ومن ثم دفنه.

من ناحيتها وفي أول تعليق لها على عزلها من القضية، قالت المحامية رهاب بيطار إنها لم تتبلغ بشكل رسمي وقانوني خبر عزلها كمحامية عن قضية محمد الموسى.

واعلنت في تصريحات صحفية أنه بعدما أعلن والد القتيل قبل أيام قليلة عزلها من متابعة قضية ابنه، بأن الأخير أرسل لها رسالة عبر الهاتف بنية توقيفها، فردت عليه بنفس الطريقة.

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