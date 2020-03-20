تطورات الحالة الصحية لأول فنانة عربية تصاب بفيروس "كورونا"





طمأنت الفنانة هند البحرينية الجميع بأنها بخير ولم تشعر بأي من العوارض المتعارف عليها والتي يشعر بها مرضى كورونا.









وأكدت أنها لم تتلقّ أي دواء. وشكرت كل من قال لها "الحمد الله عالسلامة" واطمأن عنها، معبّرةً عن شوقها للعودة إلى عائلتها في الأيام القريبة.









كانت هند، أعلنت عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، لتصبح هي أولى الفنانات العربيات اللائي يصبن بالفيروس التاجي.





وأشارت في رسالة منها إلى جمهورها، إلى أنها أصيبت بالفيروس أثناء تواجدها في مدينة برشلونة الإسبانية.









وأضافت أنها تخضع حاليا لحجر صحي في أحد المستشفيات في البحرين بعد عودتها من برشلونة.







