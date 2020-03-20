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أرسنال يطمئن الجميع على أرتيتا

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:30 ص
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أرتيتا
أرتيتا
محمد الدمتناوي
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، خلال بيان صحفي، عن الحالة الصحية لميكل أرتيتا، المدير الفني للجانرز، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وكان ميكل أرتيتا قد أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوع، وأدى ذلك إلى تعليق معظم الدوريات على مستوى العالم، وإرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية، ولكن المدرب الإسباني مؤخرًا كشف أن حالته الصحية في تحسن كبير وأنه سيعود لاستئناف عمله قريبًا.


حيث كتب النادي اللندني خلال بيانه:" تم عزل مايكل أرتيتا في منزله هو والموظفين الآخرين، يسعدنا أن نقول أنه يشعر بتحسن كبير وفي حالة معنوية جيدة ويقوم بالتخطيط التفصيلي رفقة مساعديه ويتواصل دائمًا مع لاعبيه".


وتابع:" لقد حصل اللاعبون على تدريبات محددة وأنظمة غذائية لمتابعتها في المنزل وهم على اتصال يومي بمدربينا وموظفي الدعم. كما ترون على وسائل التواصل الاجتماعي، فبعضهم بالفعل يتأقلم مع هذا العالم الجديد المتغير."


وعن قرار تأجيل الدوري الإنجليزي لنهاية إبريل:" نحن نؤيد تمامًا هذا القرار الذي تم اتخاذه صباح الخميس، بالطبع نريد جميعًا أن نعود للعب كرة القدم بأسرع وقت ممكن، ولكن هذا سيحدث فقط عندما يكون الوضع آمنًا".
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