Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يدرس ملف تجديد عقد محمد الشناوي

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:17 ص
Advertisements
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي خلاف
Advertisements
يدرس مجلس إدارة الأهلي ملف تجديد تعاقد حارس الفريق محمد الشناوي عقب المستويات المميزة التي قدمها مع الأحمر في بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

تجديد تعاقد محمد الشناوي
وكان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أوصت مجلس إدارة الأحمر برئاسة محمود الخطيب، بتمديد تعاقد حارس الفريق محمد الشناوي وزيادة الراتب السنوي حيث ينتهى عقد اللاعب صاحب الـ "31 سنة" مع الأهلي في يونيو/ حزيران 2022.

عروض الشناوي على طاولة مجلس الأهلي
وتلقى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أكثر من عرض خارجي في الفترة الأخيرة بمقابل مالي كبير، لكن إدارة الأحمر رفض مناقشتها، وتمسكت حارس الفريق الأساسي بعد أن أصبح ركنا في التشكيل الأول المدرب السويسري رنيه فايلر ومنتخب مصر الأول.
Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الاتفاق السعودي يحسم موقفه من شراء عقد أزارو بشكل نهائي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف حقيقة طلب نجم الأهلي 10 مليون لتجديد تعاقده

منذ حوالي 7 ساعات

هجوم على شمس بسبب اقتراحها علاجا غريبا لفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

وزير التعليم يرد على الجدل بشأن استمرار تأجيل الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 19 ساعة

رسمياً.. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من الجمعة

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

منذ ساعتين و 49 دقيقة

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ حوالي 13 ساعة

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

تشبه الـ"فيسبوك".. طارق شوقي يعلن نظام جديد للتعليم "أونلاين"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:11 ص

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

03:31 ص

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

09:58 م

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

06:41 م

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status