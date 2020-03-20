الأهلي يدرس ملف تجديد عقد محمد الشناوي

يدرس مجلس إدارة الأهلي ملف تجديد تعاقد حارس الفريق محمد الشناوي عقب المستويات المميزة التي قدمها مع الأحمر في بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.





تجديد تعاقد محمد الشناوي

وكان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أوصت مجلس إدارة الأحمر برئاسة محمود الخطيب، بتمديد تعاقد حارس الفريق محمد الشناوي وزيادة الراتب السنوي حيث ينتهى عقد اللاعب صاحب الـ "31 سنة" مع الأهلي في يونيو/ حزيران 2022.





عروض الشناوي على طاولة مجلس الأهلي

وتلقى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أكثر من عرض خارجي في الفترة الأخيرة بمقابل مالي كبير، لكن إدارة الأحمر رفض مناقشتها، وتمسكت حارس الفريق الأساسي بعد أن أصبح ركنا في التشكيل الأول المدرب السويسري رنيه فايلر ومنتخب مصر الأول.