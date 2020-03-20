مايا دياب تطلق برنامج "SideTalks With MAYA" لمكافحة فيروس "كورونا"

وتستضيف خلال برنامجها بطريقة مباشرة أشخاصاً متخصصين بأمور مختلقة للمساعدة بتخطي هذه المرحلة الصعبة في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.وتتحدث مايا خلال الحلقات المباشرة من هذا البرنامج "الإلكتروني" مع ضيوفها عن مواضيع عدة ومنوعة بعضها يخص العائلة التي تقضي كل وقتها داخل المنزل.