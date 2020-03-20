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مايا دياب تطلق برنامج "SideTalks With MAYA" لمكافحة فيروس "كورونا"
الجمعة 20/مارس/2020 - 05:55 ص
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أطلقت النجمة مايا دياب فكرة جديدة وهي برنامج Side talks with MAYA تطل به بشكل مباشر على جمهورها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.
وتستضيف خلال برنامجها بطريقة مباشرة أشخاصاً متخصصين بأمور مختلقة للمساعدة بتخطي هذه المرحلة الصعبة في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.
وتتحدث مايا خلال الحلقات المباشرة من هذا البرنامج "الإلكتروني" مع ضيوفها عن مواضيع عدة ومنوعة بعضها يخص العائلة التي تقضي كل وقتها داخل المنزل.
وتتحدث مايا خلال الحلقات المباشرة من هذا البرنامج "الإلكتروني" مع ضيوفها عن مواضيع عدة ومنوعة بعضها يخص العائلة التي تقضي كل وقتها داخل المنزل.
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