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أفشة: تعاهدنا على تخطي صن داونز عقب مباراة الزمالك

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:46 ص
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الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز
علي نبوي
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كشف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن الحديث الذي دار بين زملائه في الفريق الأحمر على أرضية ستاد القاهرة عقب قيام حكم اللقاء بإلغاء مواجهة الزمالك.

وقال أفشة في تصريحات تلفزيونية :"أحمد فتحي اجتمع بنا في وسط الملعب، وتعاهدنا على تخطي صن داونز والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف :"تعاهدنا على عدم الرد على الصور التي تسخر قبل مواجهة صن داونز، واتفقنا على التركيز في مواجهتي الفريق الجنوب إفريقي".

وواصل :"فريق صن داونز جيد لكن وجهة نظري لا يهزمنا، هذا ليس تقليلا منهم ولكن نمو بمرحلة جيدة".

وزاد :"كابتن سيد عبد الحفيظ اجتمع بنا في ملعب القاهرة وأعاد نفس الكلام الذي اتفقنا عليه وحذر اللاعبين بالرد علي أي شئ بالخصم ٥٠٠ ألف جنيه".
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