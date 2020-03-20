أيمن صابر: الهضبة عمرو دياب "نمبر وان" الأغنية العربية





قال الفنان أيم صابر، إن النجم عمرو دياب مثل أعلى له وللكثير من المواهب والشباب، فهو نموذج لكل مطرب، ويكفي أنه متربع على عرش النجومية والمقدمة منذ عام 1985، أي أنه النجم الأول لمدة 35 عام.





وأكد في ثصريحات صحفية أن ما حققه الهضبة بمثابة معادلة لا يمكن أن يقدمها غيره، كما أن له قصة كفاح كبيرة ومستمرة حتى الآن.





وأضاف: "عمرو دياب (نمبر وان) الأغنية، وأحب أيضا بعض النجوم الآخرين مثل تامر حسني، وتامر عاشور، والمطرب محمد محيي".



