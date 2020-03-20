أفشة: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تمنى محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي مواجهة فريق الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.



وقال أفشة في تصريحات تلفزيونية :"تعاهدنا داخل الأهلي على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وإسعاد الجماهير".



وأضاف :"أتمنى مواجهة الزمالك في المباراة النهائية لأنها تكون مباراة كبيرة، وأحب مثل هذه المباريات".



وتابع :"نفس الأمنية التي كانت بمواجهة صن داونز، فمباريات الزمالك تكون جيدة للغاية فأنا شاركت أمام الزمالك منذ أن كنت معارًا في الرجاء المطروحي".



وواصل :"هي مباريات جيدة يكون فيها ضغط وجماهير وبها الكثير من المساحات وتمنح اللاعب حرية اللعب".