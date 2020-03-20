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أفشة: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:33 ص
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ارشيفية
ارشيفية
علي نبوي
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تمنى محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي مواجهة فريق الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال أفشة في تصريحات تلفزيونية :"تعاهدنا داخل الأهلي على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وإسعاد الجماهير".

وأضاف :"أتمنى مواجهة الزمالك في المباراة النهائية لأنها تكون مباراة كبيرة، وأحب مثل هذه المباريات".

وتابع :"نفس الأمنية التي كانت بمواجهة صن داونز، فمباريات الزمالك تكون جيدة للغاية فأنا شاركت أمام الزمالك منذ أن كنت معارًا في الرجاء المطروحي".

وواصل :"هي مباريات جيدة يكون فيها ضغط وجماهير وبها الكثير من المساحات وتمنح اللاعب حرية اللعب".
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