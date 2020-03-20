محافظ الشرقية: المواطنون مصرون على الاختلاط (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه شن عدة حملات على قاعات الأفراح، وشمعها بالشمع الأحمر.





وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أن صعوبة الأمر أن هذه الأفراح يحضرها عدد من الشخصيات التي على قدر كبير من العلم، حيث تم تشميع قاعتين أفراح كان يتواجد فيهما أساتذة في الجامعة.





وأشار محافظ الشرقية إلى أن الأسواق الشعبية والأسبوعية، تعتبر أكثر الأماكن التي تضم مجموعات كبيرة من المواطنين ويكونون عُرضة بشكل أكبر للإصابة بالفيروسات والأوبئة، مؤكدا أنه شن حملة على أحد الأسواق بالمحافظة، وتم إزالة السوق، وهناك إصرار من بعض المواطنين على الاختلاط والتواجد في الزحام، مؤكدَا أنه عندما توجهت أجهزة المحافظة إلى المقاهي لتنفيذ قرار غلقها بعد الساعة السابعة، كان هناك عدد من المواطنين يشربون "الشيشة" في تحد منهم للقانون وقلة وعي.





وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بعمل المحلات والمقاهي والمطاعم والكافيهات من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا، وذلك في إجراء احترازي للحد من انتشار "فيروس كورونا".





وأجرت وزارة الصحة والسكان، الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، صباح الخميس الموافق 19 مارس 2020، وجاءت نتائج الاختبارات سلبية لرئيس الوزراء ولكافة أعضاء الحكومة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.





وكشفت الوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.





وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7 حالات وفاة.





وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



