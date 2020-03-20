بشرى سارة من رئيس بنك مصر لأصحاب القروض (فيديو)

كشف محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، تفاصيل قرار البنك المركزي، بتأجيل الأقساط المستحقة، لافتا إلى أنه يشمل الإسكان الاجتماعي والقروض الشخصية.





وأضاف "الإتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة "مصر الأولى"، أنه سيتم إضافة الفوائد الخاصة بفترة تأجيل الأقساط على إجمالي القرض، مؤكدًا أن ذلك يتم حسب رغبة العميل.





وتابع الاتربي: "بنكا مصر والأهلي سوف يعملان على المساهمة بـ 3 مليارات جنيه من أجل ضخها في البورصة لإنعاش البورصة المصرية بشراء أسهم في ظل ظروف الاقتصاد العالمي".





وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بعمل المحلات والمقاهي والمطاعم والكافيهات من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا، وذلك في إجراء احترازي للحد من انتشار "فيروس كورونا".





وأجرت وزارة الصحة والسكان، الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، صباح اليوم، الخميس الموافق 19 مارس 2020، وجاءت نتائج الاختبارات سلبية لرئيس الوزراء ولكافة أعضاء الحكومة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.





وكشفت الوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.





وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7 حالات وفاة.





وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



