الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور







أعلنت لجنة الإستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، امس، الخميس، عن قبول التظلم المقدم من النادى الأهلى والزمالك بشأن إيقاف لاعبي الفريقين على خلفية أحداث السوبر المصري الذى جمع بينهما على ملع ب محمد بن زايد بالإمارات يوم 20 فبراير الماضي.





وقررت اللجنة تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.





ورد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على قرارات الإستئناف، عبر برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك، قائلاً :" لجنة الاستئناف سبق وان صرحت أنها لا تجد وقتا للاجتماع فكيف تم صدور القرار بشكل مفاجئ.





وأضاف :" لجنة الاستئناف وقعت في الفخ نظرا لعدم التحقيق مع مسؤولي الزمالك وفقا للوائح مشددا أنه حتى في حال تم التحقيق فكان من الصعب ان يفوز الزمالك بالقضية بشأن انسحابه من مباراة القمة.